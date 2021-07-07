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Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) Дмитрия Пумпянского заявила об угрозе нарушения ритма работы ряда заводов холдинга из-за дефицита заказов РЖД на путевую технику. Предприятия недозагружены, холдинг пытается избежать сокращения персонала.

Замгендиректора по продажам СТМ Антон Зубихин на парламентских слушаниях в Совете Федерации "О долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" до 2025 года" заявил, что предприятия холдинга по производству путевой техники в Калужской, Ярославской, Пермской, Свердловской и Оренбургской областях испытывают трудности с производственной загрузкой с начала года. Об этом сообщила пресс-служба СТМ.

"Мы находимся в постоянном диалоге с РЖД как заказчиком данной техники и органами власти регионов, ищем варианты перепрофилирования части площадок. Наша общая задача - сделать так, чтобы 7 тысяч человек - именно столько составляет суммарный штат этих предприятий - были обеспечены работой", - сказал Зубихин.

По его словам, выправить ситуацию помогло бы увеличение не менее чем на 10 млрд рублей инвестпрограммы РЖД на текущий год на покупку путевой техники, а также переход на долгосрочные (3-5 лет) договоры поставки техники.

"Вместе с РЖД мы, безусловно, понимаем необходимость недопущения массовых сокращений персонала и надеемся на внесение соответствующих корректировок в объемы закупок. Портфель заказов СТМ на поставку путевой техники в адрес РЖД в 2021 году составляет около 8 млрд рублей, тогда как в 2020 году он был 21,6 млрд рублей", - отметил Зубихин.

В СТМ напоминют, что РЖД - стратегический партнер и заказчик холдинга, для которого компания развивала свои производственные мощности и расширяла линейку железнодорожной техники.

"В результате этой работы достигнутые компетенции позволяют холдингу гарантировать РЖД поставку продукции и оказание услуг на сумму свыше 100 млрд рублей ежегодно. Речь идет как о поставке путевой техники, так и об оказании услуг по обслуживанию железнодорожного полотна", - отмечается в сообщении.

Предприятия СТМ могут заниматься рельсошлифованием, рельсосваркой, очисткой щебня и выправкой балластной призмы. С 2022 года компания будет готова предлагать скоростное рельсофрезерование. По мнению Зубихина, дополнительный импульс дальнейшему развитию холдинга в этом направлении мог бы придать переход на заключение долгосрочных (10 лет) контрактов на инфраструктурные услуги.

В холдинг входят предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Екатеринбурге, Калуге, Свердловской и Калужской областях.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский.

Синара-ТМ СТМ РЖД Совет Федерации Антон Зубихин Дмитрий Пумпянский

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