Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

В Тамбове арестовали подростка, подозреваемого в подготовке теракта

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Тамбове взят под стражу подросток, подозреваемый в подготовке взрыва в одном из зданий областного центра. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Тамбовской области.

"По ходатайству следствия судом несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ходатайство рассматривалось в Ленинском районном суде Тамбова. Отмечается, что теракт подросток готовил на одном из социальных объектов города.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали о предотвращении террористического акта в Тамбове. В результате проведенных мероприятий 23 декабря был задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения.

В арендованной им квартире были изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению.

Следственным управлением СК России по Тамбовской области в его отношении возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

По данным СКР, задержанный – 17-летний учащийся колледжа – "являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова". В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.

Тамбов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 25 декабря

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса

Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса

Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

МВД подтвердило арест Масловского по делу о растрате 95 млн рублей

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Больше половины россиян поддержали идею акциза на найм мигрантов

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');