В Тамбове арестовали подростка, подозреваемого в подготовке теракта

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Тамбове взят под стражу подросток, подозреваемый в подготовке взрыва в одном из зданий областного центра. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Тамбовской области.

"По ходатайству следствия судом несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ходатайство рассматривалось в Ленинском районном суде Тамбова. Отмечается, что теракт подросток готовил на одном из социальных объектов города.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали о предотвращении террористического акта в Тамбове. В результате проведенных мероприятий 23 декабря был задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения.

В арендованной им квартире были изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению.

Следственным управлением СК России по Тамбовской области в его отношении возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

По данным СКР, задержанный – 17-летний учащийся колледжа – "являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова". В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.