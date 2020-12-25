ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в Тамбове, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс", ФСБ предотвратила теракт в Тамбове, задержав юношу 2003 года рождения.

В ведомстве отметили, что в арендованной им квартире "изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению".

"Следственным управлением СК России по Тамбовской области в его отношении возбужденно уголовное дело по части 1 ст. 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в ФСБ.

Со своей стороны в пресс-службе Следственного комитета (СК) "Интерфаксу" сообщили, что задержанный - учащийся колледжа - "являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова".

Для теракта он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого нашел в интернете, заявили в СК.