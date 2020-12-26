Последний в 2020 году субботний митинг в поддержку Фургала собрал 30 человек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Несанкционированный митинг в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ставший последней субботней акцией в 2020 году, собрал около 30 человек, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

"Сегодня на площади Ленина собралось около 30 человек. Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур".

На площади имени Ленина установлена елка, ледяные и снежные фигуры.

Мэрия сообщает, что за время проведения несанкционированных акций в крае пресечено около 500 административных правонарушений.

"По результатам рассмотрения дел судами принято 485 решений: выписано 322 штрафа на сумму более 3,5 млн рублей, 95 административных ареста, 41 - обязательные работы", - говорится в сообщении.

Между тем, бывший хабаровский журналист, а теперь блогер Алексей Романов, сообщил в своих соцсетях о том, что подает в суд на врио губернатора региона Михаила Дегтярева.

Романов освещал ряд протестных хабаровских акций в защиту Фургала и считает, что в интервью Сергею Шнурову для канала RTVI Дегтярев нанес ему, как журналисту, публичное оскорбление.

"Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев в июле назвал меня "грузинским провокатором". Теперь ему придется это доказать. В суде", - написал Романов в своих соцсетях.

Как сообщалось, о задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч.2 ст.105 и ст.30, ст.33 ч.2 ст.105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.