Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 02.01В России 3 212 637+26 301В мире 83 963 772+539 326

Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные массовые акции у здания правительства Хабаровского края в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прекратились, сообщила в субботу пресс-служба мэрии Хабаровска.

"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции", - говорится в сообщении.

В новогоднем городке прогуливаются жители и гости города, они фотографируются, катаются с горок и участвуют в зимних забавах.

В РоссииПоследний в 2020 году субботний митинг в поддержку Фургала собрал 30 человекЧитать подробнее

Мэрия отметила, что за время проведения несанкционированных акций в Хабаровском крае было пресечено более 500 административных правонарушений, суды назначили более 300 штрафов на сумму свыше 3,5 млн рублей, около 100 административных арестов, более чем 40 нарушителям были назначены обязательные работы.

О задержании губернатора Фургала стало известно в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин отрешил Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

14
ХабаровскХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хабаровский край Сергей Фургал

Новости по теме

Новости

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Конгресс утвердил бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

Что произошло за день: пятница, 1 января

В России запретили использование "веселящего газа" ради развлечения

Пандемия коронавируса

В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Северный флот России получил статус военного округа

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после срыва рейсов из-за непогоды

Что произошло за день: четверг, 31 декабря

Рогозин анонсировал пилотируемый полет к Луне в 2028 году

РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"

РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');