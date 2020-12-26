Один человек погиб в результате взрыва в нижегородской многоэтажке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Московском районе Нижнего Новгорода, инцидент мог произойти из-за взрыва газа.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ журналистам сообщили, что погибла женщина. Из-за чего возник пожар, а также есть ли разрушения конструкций дома, в пресс-службе не уточнили.

В соцсетях сообщается, что, по предварительным данным, в квартире на 6-м этаже произошел взрыв газа, в результате чего и произошел пожар.

На размещенном в соцсетях видео видны языки пламени из квартиры панельного девятиэтажного дома.