В нижегородской многоэтажке ликвидировали пожар

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода в субботу утром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как рассказал собеседник агентства, последствия пожара полностью ликвидированы в 10:06 по Москве. По его данным, есть один погибший.

Он отметил, что в доме проживало 222 человека, спасено было 32 жильца, из которых семеро детей.

Представитель главка сообщил, что полностью выгорела квартира на шестом этаже, где произошел инцидент. Собеседник агентства добавил, что "остальные помещения дома могли пострадать от проливки".

В свою очередь начальник регионального МЧС Валерий Синьков сказал журналистам, что визуальный осмотр дома показал, что нарушений несущих конструкций нет.

По его словам, были эвакуированы жильцы не только этого подъезда, и рядом находящегося в этом доме. Сейчас следственными органами совместно с дознавателями МЧС проводится проверка по факту причин возникновения пожара.

Со своей стороны пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что на базе ближайшей школы для людей организован пункт временного размещения. "К дому прибыло два автобуса для обогрева людей. Организовано питание", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода.

Сейчас специалисты осматривают дом и оценивают его состояние.

По информации властей, ЧП произошло, предварительно, при проведении строительных работ.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что следственная группа выехала на место. Причины и обстоятельства устанавливаются, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке погибла женщина. В соцсетях сообщали, что, по предварительным данным, в квартире сначала произошел взрыв газа, а после начался пожар.