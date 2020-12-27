Песков рассказал об иммунитете Путина к нападкам

Дмитрий Песков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин никогда не будет реагировать на нападки в свой адрес, он намного более устойчив, чем те, кто пытаются вывести его из равновесия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков предположил, что за это время у российского лидера сформировался определенный иммунитет.

"Реагировать на каждый чих, каждую инсинуацию или, по-русски говоря, вранье, он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет. Реагировать на это эмоционально, как какой-то трепетный юнец, ну Путина таким представить себе просто невозможно", - сказал он.

По словам Пескова, Путин "гораздо более устойчив, чем сила всех этих огрызаний кого-то там извне и так далее, тех, кто хочет его как-то уколоть".

Сам президент РФ в конце декабря заявлял, что нападки и обвинения в его адрес со стороны западных стран его "не колышат".

"Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции.

Он отметил, что к подобным выпадам "привык давно, начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах".