Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 27.12В России 3 050 248+28 284В мире 80 351 598+511 392

Песков рассказал об иммунитете Путина к нападкам

Песков рассказал об иммунитете Путина к нападкам
Дмитрий Песков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин никогда не будет реагировать на нападки в свой адрес, он намного более устойчив, чем те, кто пытаются вывести его из равновесия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков предположил, что за это время у российского лидера сформировался определенный иммунитет.

"Реагировать на каждый чих, каждую инсинуацию или, по-русски говоря, вранье, он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет. Реагировать на это эмоционально, как какой-то трепетный юнец, ну Путина таким представить себе просто невозможно", - сказал он.

По словам Пескова, Путин "гораздо более устойчив, чем сила всех этих огрызаний кого-то там извне и так далее, тех, кто хочет его как-то уколоть".

Сам президент РФ в конце декабря заявлял, что нападки и обвинения в его адрес со стороны западных стран его "не колышат".

"Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции.

Он отметил, что к подобным выпадам "привык давно, начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах".

Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Посол США в Москве вежливо отказался от прививки "Спутником V"

Пандемия коронавируса

Песков пообещал, что Путин сообщит о прививке от коронавируса

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев коронавирусом

В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 декабря

Что произошло за день: суббота, 26 декабря

Из Сирии в РФ возвращены еще 19 российских детей

У Эдварда Сноудена родился сын

У Эдварда Сноудена родился сын

Умер советский разведчик Джордж Блейк

Умер советский разведчик Джордж Блейк
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн

Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн

В Махачкале задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');