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Пожар на территории угольного разреза в Хакасии локализовали

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в здании депо на территории угольного разреза в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Как рассказал собеседник агентства, в воскресенье в 21:06 (17:06 по Москве) "пожар по повышенному рангу вызова в муниципальном образовании Усть-Абаканский район, 9 км от 9 поселка, локализован". По его данным, пострадавших нет.

Он добавил, что на месте продолжают работать 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошло возгорание на территории угольного разреза в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Хакасия

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