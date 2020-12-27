В Хакасии на угольном разрезе произошел пожар

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Около сорока сотрудников МЧС тушат возгорание на угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщает пресс-служба управления МЧС республики.

Как рассказали в пресс-службе, информация о возгорании в здании на территории разреза поступила в воскресенье в 18:22 (14:22 по Москве). В ведомстве заявили, что "объявлен повышенный ранг вызова".

Отмечается, что от МЧС России к тушению привлечено 38 человек и 12 единиц техники.

Позже в пресс-службе главного управления МЧС России по республике сообщили "Интерфаксу", что на территории угольного разреза загорелось здание депо. Как сказал собеседник агентства, в настоящее время идет проливка крыши. Информации о пострадавших пока нет, отметил он.