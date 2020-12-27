Минобороны РФ сообщило о поставке в ноябре партии бронетехники в ЦАР

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия поставила Центральноафриканской республики в ноябре бронированные разведывательные машины БРДМ-2, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнерами, то следует отметить Центральноафриканскую Республику. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центральноафриканской Республики", - сказал он в интервью "Российской газете".

22 декабря МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.

В ведомстве отмечали, что "для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии".