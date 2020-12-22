РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН, заявили во вторник в МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

В сообщении отмечается, что "для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии".

В сообщении отмечается, что решается вопрос о дополнительном усилении МООНСЦАР за счет переброски части миротворцев из Миссии ООН в Южном Судане. Также в ЦАР на основе двусторонних договоренностей направлены военнослужащие из Руанды.

В сообщении содержится призыв ко всем конструктивным политическим силам ЦАР "к диалогу, мирному урегулированию спорных вопросов, связанных с подготовкой к всеобщим выборам. Необходимо обеспечить условия для проведения мирного, транспарентного и свободного голосования".

"Считаем важным максимальное задействование потенциала ООН и МООНСЦАР, а также Африканского союза и Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) с целью оказания Банги всесторонней поддержки в этот непростой для центральноафриканцев период", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 19 декабря вооруженные повстанцы антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" взяли под контроль город Мбаики (административный центр префектуры Лобай), расположенный в 107 км от столицы ЦАР города Банги. Сутками ранее они захватили город Бода (в 124 от столицы страны). Активизацию повстанцев в республике связывают с запланированными на 27 декабря президентскими и парламентскими выборами.

Лидером боевиков называют бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвинило его в попытке совершить государственный переворот. Действующий президент страны Фостен-Арканжу Туадере намерен переизбраться на второй срок.

20 декабря международные партнеры ЦАР – Франция, Россия, США, Евросоюз и несколько международных организаций в коллективном заявлении призвали повстанцев и Бозизе сложить оружие.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле серьезно обеспокоены происходящим в ЦАР.