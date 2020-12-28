В Иркутской области временно закрыли школу, где отравились более 100 учеников

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Острую кишечную инфекцию выявили у более 100 учеников школы №6 в Шелехове Иркутской области, работа учебного заведения временно остановлена на основании приказа директора школы, сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства на 26 декабря, в школе было зарегистрировано 112 случаев острой кишечной инфекции, один из заболевших - преподаватель.

"Заболевание у всех протекает преимущественно по типу гастроэнтерита легкой и средней степени тяжести, двое пострадавших находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

В школе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Специалисты Роспотребнадзора в рамках ведущегося расследования выявили в пищеблоке столовой ряд нарушений, в том числе нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушение условий их хранения.

24 декабря 117 учащихся 1-11 классов этой школы жаловались на тошноту и рвоту. В больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 22 ребенка, из них 20 находились на амбулаторном лечении, двое были госпитализированы.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что причиной ухудшения самочувствия школьников, по предварительным данным, стала плохо проваренная курица.

Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура ведет проверку.