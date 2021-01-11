Причиной массового отравления в иркутской школе оказался стафилококк

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Причиной массового заражения острой кишечной инфекцией учащихся школы №6 Шелехова Иркутской области в декабре 2020 года стал стафилококк. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона со ссылкой на областное министерство образования.

"В школе №6 Шелехова завершено эпидемиологическое расследование. Его проводили специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Установлено, что причиной возникновения очага инфекции стал стафилококк", - говорится в сообщении.

Согласно лабораторным исследованиям, у пяти работников пищеблока и 10 детей выявлен стафилококк.

В школе провели профилактические и противоэпидемические мероприятия.

По решению суда от 30 декабря 2020 года работа школы приостановлена до 14 января до устранения всех установленных Роспотребнадзором нарушений и полного выздоровления сотрудников пищеблока.

Сообщается, что с 11 января школа организует образовательный процесс удаленно "с применением дистанционных технологий".

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в школе №6 Шелехова было зарегистрировано 112 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у одного педагога. Заболевание у всех протекало преимущественно по типу гастроэнтерита легкой и средней степени тяжести. Двое школьников находились на стационарном лечении.

На основании приказа директора школы деятельность образовательного учреждения временно приостанавливалась.

Специалисты Роспотребнадзора в рамках эпидрасследования выявили в пищеблоке столовой ряд нарушений, в том числе нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушение условий их хранения.

Следователи СК возбудили уголовное дело об отравлении детей по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура организовала проверку.