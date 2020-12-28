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В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.

Экипаж судна - 19 человек. Спасены два человека, поиски остальных проводятся судном "Войково".

Дополнительно к месту крушения направлены три судна. Время прибытия - 3-6 часов.

Баренцево море МЧС РФ Архангельская область

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