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Власти Заполярья окажут помощь семьям экипажа затонувшего траулера

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти Мурманской области окажут помощь семьям моряков с траулера "Онега", затонувшего в понедельник в Баренцевом море, сообщили "Интерфаксу" в министерстве информационной политики региона.

"Компания-судовладелец из Архангельска - рыболовецкий колхоз (РК) им. М.И. Калинина, руководитель уже вылетел в Мурманск. Два других его судна вышли в район ЧП, идет поиск пропавших рыбаков", - привели в ведомстве слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В частности, в район бедствия направлены суда РК им. М.И. Калинина "Капелан" и "Антиас".

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Чибис отметил, что "по последней информации, большинство экипажа - 16 человек - мурманчане". Он сказал, что для их родных открыта "горячая линия" (номер телефона 8 (8152) 39 99 99), работают психологи.

По данным министерства, "Онега" - траулер 1979 года постройки, его экипаж состоит из 19 человек.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что во время промысла "Онега" из-за обледенения затонула в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В министерстве информационной политики отметили, что на момент происшествия в районе наблюдалось волнение 1,5-2 м, восточный ветер 14 м/с.

В поисках участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены еще три борта, время прибытия - 3-6 часов.

Мурманская область Баренцево море

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