Сбербанк и Сколтех договорились о создании экосистемы ИИ для медицины

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Группа Сбербанка и Сколковский институт науки и технологий заключили сделку по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении России, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Экосистема объединяет разработки научных команд Сколтеха с "облачной" инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическим фундаментом для создания сервисов в здравоохранении", - уточняется в сообщении.

Разработчикам будут доступны новые возможности для работы с алгоритмами, набор структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки.

Сбербанк и Сколтех создали объединенную библиотеку приложений и дата-сетов для помощи в принятии врачебных решений. "Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа флюорографических снимков и рентгенограмм до выявления депрессии по данным структурной МРТ и постоянно пополняется", - говорится в пресс-релизе.

Компания СберМедИИ и Сколтех разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта. Сервисы уже сегодня используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 млн человек. В частности, компанией СберМедИИ запущена система поддержки врачебных решений, в основе которой лежат алгоритмы, разработанные Лабораторией по искусственному интеллекту Сбера.

"С помощью этой системы врач получает второе мнение о возможных диагнозах. В Московской, Тамбовской, Оренбургской областях, Республике Бурятия и Краснодарском крае пилотируется сервис "КТ легких", позволяющий определять патологии легких, в том числе вызванных COVID-19", - поясняется в сообщении.