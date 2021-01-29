Сбербанк поучаствует в проектах разработчика нейросетевых платформ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Входящая в группу Сбербанка компания "СберМедИИ" договорилась о запуске совместных проектов в сфере цифровизации здравоохранения с разработчиком нейросетевых платформ "КэременторЭйАй" (Care Mentor АI), сообщила пресс-служба банка.

"Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедряться передовые программные продукты для лучевой диагностики на базе искусственного интеллекта (ИИ)", - говорится в пресс-релизе. Стороны планируют сотрудничать при цифровизации программ диспансеризации российских регионов. К концу 2021 года предполагается партнерская интеграция по всей линейке сервисов платформы Care Mentor AI.

Предполагается, что интеграция сервисов на единой платформе "СберМедИИ" позволит построить и внедрить эффективные системы поддержки принятия врачебных решений, а также даст новые возможности для масштабирования цифровых сервисов компаний-разработчиков по всей России.

Как сообщалось ранее, "СберМедИИ" и "Сколтех" разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта.