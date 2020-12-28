Храм МЧС полностью построен и готов к освящению

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Каменный храм Смоленской иконы Божией Матери в московском районе Фили-Давыдково - главный храм МЧС России - вместе с приходским домом готов к сдаче в эксплуатацию, сообщил куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

В храме уже отслужили молебен в честь 30-летия основания МЧС.

"Документы на оформление уже поданы. В данный момент идет процедура госприемки инфраструктурного объекта, ввод в эксплуатацию пройдет в конце 2020 - начале 2021 года, в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказал депутат журналистам в понедельник.

По его словам, храмовый комплекс полностью возведен, благоукрашен и меблирован. В четырехъярусной колокольне подвесили и настроили 11 колоколов, главный из которых весит 1800 кг.

В Москве в храме Смоленской иконы Божьей Матери состоялся торжественный молебен по случаю 30-летия МЧС Россииhttps://t.co/m5dWbZ5Wuf pic.twitter.com/FDEsKkrv2h — МЧС России (@MchsRussia) December 26, 2020

"Храм будет полностью открыт и заживет полноценной приходской жизнью только после чина его Великого освящения, прошение о проведении которого будет подано приходом на имя патриарха к Рождеству. Чин Великого освящения пройдет в первом полугодии 2021 года, точная дата события будет определена позже и зависит от рабочего графика патриарха", - добавил Ресин.

Главный, верхний, храм рассчитан на 500 прихожан, нижний - в честь Боголюбской иконы Божией Матери - вмещает еще 300 человек. Прихожане опекают московскую детскую инфекционную больницу №6, ежемесячно собирая средства для покупки лекарств и памперсов для самых маленьких пациентов. Также в больнице каждый месяц совершается крещение младенцев.