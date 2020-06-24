Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Главный храм Вооруженных сил РФ и музей "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" открыли для посещений на день раньше из-за большого количества прихожан, приехавших в музейно-храмовый комплекс.

"Официальное открытие планировалось только завтра 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить комплекс собралось немало. За несколько часов работы на парковке уникального музейного комплекса выстроилось около трех тысяч автомобилей", - сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что, "по предварительным подсчетам, Храм Победы и музейный комплекс посетило более 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья".

Одним из первых Главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти" посетил известный кинорежиссер Эмир Кустурица.

Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня с участием президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Главный храм и музейный комплекс были воздвигнуты в рекордные сроки, менее чем за два года. Храм возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мультимедийной галерее "Дорога Памяти" размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.