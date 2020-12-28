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Останки двух человек и оленя нашли на берегу реки в Коми

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Необычное захоронение с останками мужчины, женщины и оленя обнаружено на берегу реки в Усть-Цилемском районе Коми.

Как сообщили "Интерфаксу" в районном отделе регионального СУ СКР, на окраине села Окунев Нос специалисты проводили обследование у реки Печоры. В том месте осыпался берег, требовалось оценить ситуацию для принятия решения по его укреплению. Во время этих работ недалеко от частного дома были обнаружены человеческие костные останки, которые показались из земли на крутом склоне. На место выехали следователи и начали проверку.

Скелетированные фрагменты собрали и отправили на судебно-медицинскую и медико-криминалистическую экспертизы. При исследовании установили, что они принадлежат женщине в возрасте 50-55 лет и мужчине 45-55 лет. Давность захоронения составляет не менее 5-10 лет.

"На останках не было повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. Остальные кости оказались оленьими. Наличие деревянной подложки в месте обнаружения останков указывало на то, что их захоронили. Личность мужчины и женщины устанавливается", - отметил собеседник агентства.

По сведениям местных жителей, на участке, где нашли необычную могилу, раньше находилось здание пекарни, которое снесли.

Коми

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