В Москве заочно осудили на 15 лет экс-главу "БТА-банка" Аблязова

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего директора казахстанского "БТА банка" Мухтара Аблязова, скрывающегося от правоохранительных органов РФ и Казахстана, по уголовному делу о хищении почти 60 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Гражданский иск потерпевшего (БТА Банка) о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, полностью удовлетворен на сумму более 173 млрд рублей, добавили в ведомстве.

Согласно приговору, сотрудники "БТА банка" Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко получили по 13 лет колонии заочно, Татьяна Параскевич – 12 лет лишения свободы, Игорь Кононко – десять лет колонии.

Как установили следствие и суд, в 2006-2009 годах Аблязов и его соучастники похитили более 58 млрд рублей АО "БТА Банк".

Преступная схема заключалась в выдаче кредитов под залог земельных участков, приобретенных на заемные денежные средства, и последующем незаконном прекращении действия договоров ипотеки – в результате банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога.

Кроме того, по версии следствия, Аблязов и сообщники на основании договоров цессии передали подконтрольным им компаниям права требования денежных средств по ряду кредитов, выданных банком, в следствие чего указанные компании получали причитавшиеся банку денежные средства.

Аблязов, которого разыскивают как РФ, так и Казахстан, длительное время находится за границей. В 2013 году он был задержан во Франции, которая в итоге удовлетворила российский запрос об экстрадиции банкира. Однако в 2015 году Госсовет Франции отменил это решение, указав, что выдача Аблязова "запрошена в политических целях".

В Казахстане Аблязов осужден дважды: к 20 годам колонии за руководство преступным сообществом, хищение денег "БТА банка", их легализацию, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями, а также к пожизненному лишению свободы – за организацию убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татишева.

Аблязов также фигурирует в деле российского политического деятеля, националиста Александра Белова (Поткина), осужденного за ряд преступлений экстремистской направленности. По версии российского следствия, Белов управлял выведенными из "БТА банка" активами – в частности, земельными участками в Подмосковье. Также, считает следствие, Аблязов предложил Белову организовать экстремистское сообщество для изменения конституционного строя в Казахстане. Белов отрицает сам факт знакомства с банкиром.