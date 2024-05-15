Еще один сообщник беглого экс-банкира Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник бывшего банкира Мухтара Аблязова - Алексей Богданов, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы республики.

"По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление. 15 мая при содействии Интерпола и МВД Казахстана Богданов прибыл из города Брюссель в город Алма-Аты", - говорится в распространенной в среду информации.

С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием, ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог. В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого, сообщили в Антикоррупционной службе.

Богданов находился в розыске с 2009 года. Он выступал номинальным представителем офшорной компании Metropolitan Manageres Corp (BVI), председателем правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге, отмечается в сообщении.

Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Антикоррупционной службы продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА Банк" по фактам хищения и отмывания денег, в том числе за рубежом, совершенные в составе организованного преступного сообщества.

Сам Аблязов, который уже много лет живет за рубежом, в Казахстане дважды осужден заочно: к 20 годам колонии за руководство преступным сообществом, хищение денег "БТА банка", их легализацию, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями, а также к пожизненному лишению свободы - за организацию убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татишева.