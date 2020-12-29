Задержанного бывшего схиигумена Сергия отправили в Москву

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего схиигумена Сергия (Романова) отправили в Москву, сообщила во вторник "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова.

"Уже увезли", - сказала адвокат.

О том, для чего бывшего схимонаха отправляют в Москву, Герасимова не сообщила.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что бывший схиигумен Сергий (Романов) задержан для допроса. Адвокат Светлана Герасимова, представляющая его интересы, сообщила агентству, что бывший духовник Среднеуральского женского монастыря находится в Следственном комитете.

Схимонах Сергий, ранее изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц.

7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал Сергия за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. 20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в совершении правонарушения по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, в которых усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.