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На мятежного схимонаха Сергия завели дело по трем статьям

На мятежного схимонаха Сергия завели дело по трем статьям
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В отношении схимонаха Сергия (Романова) возбуждены уголовные дела по трем статьям, ему уже предъявлены обвинения, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова. Это ч.3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

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Басманный суд в Москве в 14:00 выберет ему меру пресечения, добавила она.

В управлении СКР по Свердловской области от комментариев отказались.

Дело будет расследовать центральный аппарат СКР, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Уральского федерального округа.

В ночь на 29 декабря стало известно, что Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре, который он "захватил" в середине июня. Затем его вывезли в СК, затем отправили в Москву.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил "Интерфаксу", что ранее просил провести проверку публикации СМИ о видеоролике, в котором детей призывают совершать самоубийства.

"На наш взгляд, публикация относится к нарушению закона об информации, наносящей вред несовершеннолетним. Мы обратились, чтобы прокуратура дала оценку. (...) Мы увидели, что публично там в присутствии детей разговор со взрослыми, призывы, на наш взгляд, к добровольному уходу из жизни", - сказал детский омбудсмен.

Он также отметил, что мониторинг СМИ - это "обычная практика": "Независимо от того, от кого исходит информация, от каких лиц, в каких-то обстоятельствах, если мы видим, предполагаем, что есть нарушением права ребенка либо нарушение какого-то из законов, который это право определяет, мы направляем для дачи оценки в органы прокуратуры".

С весны 2020 года тогда еще схиигумен Сергий начал в проповедях и заявлениях отрицать пандемию коронавируса и призывать не подчиняться требованиям Роспотребнадзора и церковного руководства, связанных с противоэпидемическими мерами. Ему в апреле запретили проповеди, а в конце мая его запретили в служении.

16 июня схиигумен единственный раз появился в епархиальном суде, который рассматривал его дело о неподчинении, выступил там с заявлением и затем "захватил" Среднеуральский женский монастырь, в котором был духовником. После этого он обители не покидал. В последний раз он заявлял, что не уйдет из монастыря даже в условиях блокады, 28 декабря.

24 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Сергия сана схиигумена после соответствующего решения епархиального суда - за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября Сергий был отлучен от церкви. Церковный суд уличил его в лжи и клевете и квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

Светские суды штрафовали Сергия за распространение фейков о коронавирусе и за возбуждение ненависти по национальному признаку.

Сергий Романов СКР Светлана Герасимова Среднеуральский женский монастырь Москва

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