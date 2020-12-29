Номер 122 для борьбы с коронавирусом станет экстренным

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Номер 122, созданный для помощи людям в ситуации с коронавирусом, будет включен в федеральный перечень номеров экстренной связи.

На заседании президиума Координационного совета при кабинете министров по борьбе с коронавирусом, которое прошло во вторник, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил своего заместителя Дмитрия Чернышенко рассказать о работе бесплатной горячей линии по номеру 122: туда граждане могут обращаться по вопросам, связанным с коронавирусом, и вызвать скорую.

"Необходимо включить короткий номер 122 в федеральный перечень номеров экстренной связи. Для этого подготовлен проект постановления о внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи. Он у вас, прошу вас поддержать проект постановления", - сказал Чернышенко.

Премьер с предложением согласился. "Продолжайте эту работу, люди должны получать помощь без промедления. И, конечно, поддержим все инициативы, о которых вы сказали", - заявил Мишустин.