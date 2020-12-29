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Кадыров сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Чечне

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в Чечне значительно сократилось благодаря принятию дополнительных мер, сообщил во вторник в соцсетях глава республики Рамзан Кадыров.

"С 1 октября по 8 декабря у нас наблюдался всплеск заболеваемости на фоне второй волны пандемии. Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1243. Учитывая сложившуюся обстановку, мы приняли комплекс дополнительных мер. В частности, усилили требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции. И эпидемиологическая ситуация за прошедшие несколько недель резко улучшилась", - написал Кадыров во "ВКонтакте" по итогам заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Он отметил, что количество госпитализированных жителей снизилось почти вдвое - до 664.

Кадыров также сообщил, что по результатам проведенного специалистами анализа в первую волну пандемии в Чечне было вдвое больше случаев заражения COVID-19, чем во вторую.

"Работа по борьбе с коронавирусом была организована на высочайшем уровне. Мы заблаговременно развернули 3000 койко-мест. Предусмотрели кислородные точки, ИВЛ, медикаменты, СИЗ. Это позволило спасти огромное количество людских жизней", - отметил глава республики.

Кроме того, Кадыров сообщил о проведении вакцинации в регионе. По его словам, в развернутых вакцинальных центрах уже успели привиться 700 человек, до конца января планируется поступление 54 тыс. доз вакцин. Глава республики поручил определить квоты на вакцины для городов и районов.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Рамзан Кадыров Чечня Коронавирус

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