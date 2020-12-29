Директор водоканала умер у приемной мэра Бийска

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Директор МУП Бийска "Водоканал" Геннадий Чумичев умер в здании администрации города, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Трагедия произошла у приемной мэра города. Известно, что директор шел к мэру для обсуждения текущих рабочих вопросов, никаких конфликтов между ними не было. У директора случился сердечный приступ, это случайность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бригада медиков прибыла своевременно, но спасти 53-летнего директора МУП не удалось.

Позже в мэрии Бийска "Интерфаксу" подтвердили сам факт смерти Чумичева и выразили соболезнования его семье.

"Действительно, этот трагический случай произошел в здании администрации, но не в приемной, а у приемной главы города – в коридоре. Геннадий Геннадьевич (Чумичев - ИФ) пришел на прием к Александру Петровичу (мэру Студеникину - ИФ). Его попросили подождать на диванах в коридоре, так как у главы города было совещание. Там и случился сердечный приступ", - рассказал сотрудник пресс-службы.

"Никаких конфликтов у них между собой не было – это я хочу особо подчеркнуть, визит касался текущей работы. Для всех нас это большая потеря", - добавил собеседник агентства.

В местных СМИ также сообщается, что до приезда скорой помощи мужчине помогал сам мэр Студеникин и заведующий отделом по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Чумичев возглавлял МУП с 2016 года.