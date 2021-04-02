Мэр Бийска передумал уходить в отставку

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Бийска Александр Студеникин решил отозвать заявление об уходе в отставку и остаться в должности. Он сообщил об этом в видеообращении к горожанам 2 апреля.

О намерении оставить должность Студеникин объявил в соцсетях 30 марта. Поводом он назвал то, что городская дума признала работу его администрации неудовлетворительной. Теперь он добавил, что еще одной из причин был февральский транспортный коллапс из-за неубранных дорог.

В заявлении 2 апреля он сообщил, что увидел волну, которая поднялась в его поддержку в соцсетях, и был этим "в какой-то мере шокирован". Он поблагодарил горожан за поддержку.

По словам Студеникина, поговорив с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, он решил остаться в должности. Перед главой региона он извинился за то, что не сообщил ему заранее об уходе, губернатор потребовал от него закончить все начатое. Его новое заявление, об отзыве предыдущего должно поступить в городскую думу 2 апреля.

Бийчанам мэр пообещал, что все проекты и программы, начатые или планировавшиеся в Бийске, будут реализованы. По словам Студеникина, для общества сейчас характерен раскол, в то время как для нормальной жизни города нужна стабильность.