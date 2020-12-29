Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила Петренко.

В данный момент Навальный находится в Германии после курса лечения.

Ему стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

В чем еще обвиняли Навального

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к трем с половиной годам колонии общего режима.

В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

ФСИН также неоднократно обращалась в суд с просьбами о замене Навальному условного лишения свободы на реальное, но безуспешно.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро, признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.