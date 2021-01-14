Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года

Алексей Навальный (архивное фото) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года, когда было подписано постановление об объявлении в розыск, сообщается на сайте "Российской газеты" со ссылкой на текст документа.

При этом отмечается, что разыскные мероприятия в отношении Навального начаты еще 27 ноября прошлого года. Причиной для этого, по сообщению газеты, стало "злостное уклонение с его стороны от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции".

В публикации говорится, что Навальный "перестал отмечаться в инспекции, хотя обязан это регулярно делать, поскольку является условно осужденным".

"По данным ФСИН, Навальный уведомил инспекторов только один раз - 23 ноября прошлого года, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии, при этом даже дату возвращения в Россию назвать не смог", - пишет "Российская газета".

Навального 22 августа в коме доставили из омской больницы в берлинскую клинику Charite после того, как ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Германские специалисты, а затем и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". 7 сентября немецкие врачи вывели его из искусственной комы, а 20 сентября выписали из больницы. До недавнего времени он проходил в Германии курс реабилитации после отравления. Накануне Навальный объявил, что вернется в Россию рейсом "Победы" 17 января.

28 декабря ФСИН обвинила Навального в уклонении от обязательного контроля в рамках условного срока по делу "Ив Роше". В ведомстве сослались на публикацию в медицинском журнале Lancet, согласно которой политика после отравления выписали из больницы 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". ФСИН делает вывод, что Навальный выздоровел и его неявку для контроля следует расценивать как уклонение от контроля инспекции.

Кроме того, 29 декабря СКР сообщил о возбуждении в отношении политика уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, Навальный присвоил 356 млн рублей, собранные созданными им организациями, в том числе Фондом борьбы с коррупцией.