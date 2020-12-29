Число заместителей главы Минэнерго снизят до 5 человек

Количество департаментов в ведомстве сократят до 10

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министру энергетики РФ разрешается иметь 5 заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря - заместителя министра, говорится в постановлении главы правительства РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В структуре центрального аппарата разрешается иметь до 10 департаментов по основным направлениям деятельности министерства.

Сейчас у нового главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова 7 заместителей, в структуре министерства 15 департаментов.

В сентябре правительство постановило сократить количество замминистров энергетики с 8 до 7 человек - с тех пор министерство покинул Андрей Черезов.

В настоящее время заместителями министра являются Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Павел Сниккарс, Павел Сорокин, Анатолий Яновский и Анатолий Тихонов (до февраля находится под следствием).

Недавно Минэнерго покинул директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков (перешел в "Газпром нефть"). По информации источников "Интерфакса", этот департамент может быть объединен с департаментом переработки нефти и газа, который возглавляет Антон Рубцов. Оба департамента находятся в ведении замминистра энергетики Павла Сорокина, который также руководит департаментом государственной энергетической политики.

Кроме того, в отрасли обсуждалось, что уйти со своего поста может Антон Инюцын, в ведении которого находится департамент проектного управления обеспечения деятельности министерства.

Под руководством Тихонова находятся три департамента: департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, а также финансовый департамент.

В Минэнерго сейчас нет первого заместителя, статс-секретарем является Бондаренко (департамент законопроектной работы и развития кадрового потенциала). У Яновского - департамент международного сотрудничества и департамент угольной и торфяной промышленности. В ведении Грабчака - департамент оперативного контроля в ТЭК, у Сниккарса - департамент развития электроэнергетики и департамент мониторинга платежной дисциплины в ТЭК.

Под руководством непосредственно министра Шульгинова - юридический департамент и департамент экономической безопасности в ТЭК.