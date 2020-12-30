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Число заместителей главы Минвостокразвития сократится до четырех

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В рамках реформы системы госуправления в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики количество департаментов сократится с девяти до семи, а число заместителей министра - с шести до четырех, следует из постановления правительства, размещенного на официальном портале правовой информации.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил "Интерфаксу": "Любая система выигрывает, если у нее меньше составных частей или узлов - это помогает работать быстрее, точнее и надежнее. Оптимизация структуры министерства - наряду с реформой системы институтов развития Дальнего Востока и консолидацией сил в единой организации - позволит повысить эффективность взаимодействия государства с бизнесом и гражданами, сохранив при этом преемственность. Все ранее взятые обязательства будут выполнены своевременно и в полном объеме".

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о грядущей оптимизации системы госуправления в ноябре. По его словам, реформа будет продолжаться первые тре месяца 2021 года. Позднее премьер уточнил, что сокращения затронут 45 министерств и ведомств, в них будут сокращены 74 структурных подразделения и 37 заместителей руководителей.

Минвостокразвития Алексей Чекунков правительство Михаил Мишустин

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