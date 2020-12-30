Рогозин выразил надежду, что космодром "Восточный" заработает в 2021 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация надеется на то, что в 2021 году космодром Восточный заработает в полную мощь.

"Встречаем новый 2021 год с большими надеждами. С большой надеждой на то, что космодром Восточный начнет работать в полную мощь", - сказал Рогозин в новогоднем поздравлении, размещенном на сайте "Роскосмоса".

Кроме того, Рогозин рассчитывает на то, что в 2021 году с Байконура будет запущен к МКС многофункциональный лабораторный модуль "Наука", а с Восточного отправлена на Луну автоматическая станция "Луна-25".

Ранее в среду в "Роскосмосе" сообщили о выполнении более половины испытаний, необходимых перед отправкой модуля "Наука" на МКС.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российского модуля "Наука" к МКС запланирован на май, но возможен перенос на июль.