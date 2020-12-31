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"Роскосмос" в 2021 году начнет исследовать Луну и дальний космос

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация планирует запустить программу исследований Луны и дальнего космоса.

"В 2021 году "Роскосмос" приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара", - написал Рогозин в твиттере.

В своем новогоднем поздравлении глава "Роскосмоса" также подчеркнул важность изучения космоса, отметив, что это "не просто удовлетворение любопытства человечества, но и жизненная необходимость".

Роскосмос Дмитрий Рогозин Луна Ангара

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