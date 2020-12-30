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Севастополь установил второй за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Севастополе случаев заражения коронавирусом впервые за все время достигло 87.

"По состоянию на утро 30 декабря зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие - люди в возрасте от четырех лет до 81 года", - сообщила пресс-служба правительства города в среду.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в городе на утро 25 декабря - 85 случаев, до этого рекордная цифра отмечалась 6 ноября - 84. Последние полтора месяца регистрируется от 50 до 80 новых зараженных в день.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 6,7 тыс. человек, более 200 пациентов умерли.

Хроника 09 января – 30 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Севастополь Коронавирус

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