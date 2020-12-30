Силуанов понадеялся на "жизнь без масок" к середине 2021 года

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов надеется, что 2021 год удастся пройти без необходимости новых экстраординарных мер в связи с пандемией коронавируса и что к середине следующего года можно будет уже лично общаться с коллегами и друзьями, используя маски лишь в редких случаях.

"Если потребуется принятие экстраординарных мер, надеюсь, что до этого не дойдет ситуация, то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться. Быстро принимать решения и быстро достигать цели. Надеюсь, что в следующем году этого не будет, должны пройти штатно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Силуанов заметил, что началась вакцинация, "иммунный ответ у населения тоже появляется".

"Надеемся, что вопрос коронавируса к середине следующего года спадет и мы сможем вернуться к обычной нормальной жизни - без ношения масок или в минимальном объеме, в минимальных случаях - и к непосредственному общению. Не за видео -, конференц-связью, а непосредственному общению с коллегами, товарищами, друзьями. Это самое главное, мы видим ценность такого общения, что раньше не было просто заметно, а сейчас видно, что это дорогого стоит", - сказал он.