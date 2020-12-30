Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России вводится уголовная ответственность за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов даже в случае, если это не привело к тяжким последствиям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает максимальное наказание в виде года лишения свободы в случае, если блокирование объектов транспортной инфраструктуры, помехи движению машин или пешеходов, повреждение транспортного оборудования было умышленным и создало угрозу жизни, здоровью людей или угрозу повреждения имущества.

Если вред здоровью граждан был легким, максимальной санкцией будут два года лишения свободы, вред средней тяжести оценен в три года тюрьмы, тяжкий вред здоровью или крупный ущерб имуществу - в четыре года. Если такие действия привели к смерти одного человека, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, к двум и более жертвам - до 10 лет. Крупным считается ущерб, сумма которого превышает 1 млн рублей.

Помимо лишения свободы, суд может назначать другие виды наказания, в том числе, штрафы 300-700 тыс. рублей в зависимости от тяжести последствий блокирования дорог, а также обязательные или принудительные работы, если деяние не привело к смерти человека.

Поправки, в соответствии с законом, вносятся в статью 267 Уголовного кодекса РФ.

В предыдущей редакции статья 267 предусматривала ответственность только в случае, если блокировка или разрушение средств связи, транспортных средств, путей сообщения или транспортного оборудования фактически привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу - более 1 млн рублей. За смерть человека максимальная санкция составляла восемь лет лишения свободы, за смерть двух и более лиц - 10 лет.

Госдума приняла закон 23 декабря.