Закон о реальном сроке за перекрытие улиц прошел третье чтение

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина об уголовной ответственности за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов даже в случае, если это не привело к тяжким последствиям. Он предусматривает реальный срок лишения свободы.

Такое наказание закон № 1076382-7 предусматривает, если перекрытие дорог, помехи движению машин или пешеходов или повреждение транспортного оборудования было умышленным и создало угрозу жизни, здоровью людей или угрозу повреждения имущества.

Такие поправки вносятся в статью 267 Уголовного кодекса.

В действующей редакции эта статья предусматривает ответственность только в случае, если блокировка (или разрушение средств связи, транспортных средств, путей сообщения или транспортного оборудования) фактически привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу (более 1 млн рублей). За смерть человека, согласно этой статье, максимальная санкция составляет восемь лет лишения свободы, за смерть двух и более лиц - на срок до десяти лет.

Ко второму чтению в Думу поступили поправки депутата от КПРФ Алексея Куринного, который предложил смягчить проектируемое наказание и, в частности, отказаться от введения уголовной ответственности за деяние, которое не привело к тяжкому вреду здоровью или крупному ущербу. Профильный комитет эти изменения не поддержал, Госдума их отклонила.