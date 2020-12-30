Мантуров заявил, что в РФ произведено уже 2 млн доз "Спутника V"

До конца года в гражданский оборот будет введено более 1 млн доз вакцины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В РФ в настоящее время произведено 2 млн доз обеих компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V", до конца текущего года в гражданский оборот будет введено более 1 млн доз вакцины, сообщает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Произведено более 2 млн доз "Спутник V" - это и первого, и второго компонента, и до конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, такие объемы производства также позволят начать поставки вакцины в другие страны.

Как сообщалось, ранее в Аргентину было отправлено 300 тыс. доз первого компонента "Спутника V". Также небольшие партии были поставлены в ряд других стран для проведения исследований контролирующими органами.

Ранее Мантуров сообщил, что в январе планируется произвести 3,5 млн доз "Спутника V", в апреле выйти на 18 млн доз в месяц, а к июню 2021 года производить 30 млн доз в месяц, но возможно, что такого объема производства можно будет достигнуть и раньше. В декабре в РФ должны были произвести 2,5 млн доз, но тогда не уточнялось, идет ли речь о дозе как одном компоненте вакцины или о двух (вакцинация производится двумя компонентами с промежутком в 21 день).

Вышеуказанные планы по производству могут быть осуществлены и ранее за счет двух факторов: накопленного технологического опыта и увеличения площадок по производству "Спутника V" за счет установки нового оборудования.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса.