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Депутат-единоросс оштрафован на 10 тыс. руб. за попытку украсть рельс

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Муниципальный депутат Евгений Будаев признан виновным в попытке украсть железнодорожный рельс в Ломоносовском районе Ленинградской области, чтобы сделать дорогу к своей пилораме.

Как сообщает в среду пресс-служба управления СКР на транспорте по Северо-Западу, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Фигурант дал признательные показания, активно помогал следствию, а также принес извинения РЖД и сделал пожертвование на счет детского дома.

Следствие и суд установили, что 7 декабря на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье - Краснофлотск" в поселке Форт Красная Горка мужчина, являющийся действующим муниципальным депутатом, и его знакомый подцепили автомобилем рельс, оттащили в лес и стали распиливать на куски. Забрать металл мужчинам не удалось, они были задержаны. По данным РЖД, стоимость предполагаемого к похищению имущества составила около 15 тыс. рублей.

Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Как сообщалось, в причастности к данному инциденту заподозрили депутата от партии "Единая Россия" в Лебяженском городском поселении Евгения Будаева и его знакомого по имени Шамиль. По информации СМИ, ворованными рельсами парламентарий намеревался соорудить дорогу для вагонетки к своей пилораме.

Ленинградская область

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