На депутата-единоросса завели уголовное дело за попытку кражи рельсов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту покушения на кражу железнодорожных рельсов возбуждено в Ломоносовском районе Ленинградской области, его фигурантом стал муниципальный депутат, сообщает в четверг пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

Как установило следствие, 7 декабря на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье - Краснофлотск" в поселке Форт Красная Горка парламентарий и его знакомый подцепили автомобилем рельс, оттащили в лес и стали распиливать на куски. Забрать металл мужчинам не удалось, они были задержаны.

По данным РЖД, стоимость имущества, которое пытались похитить злоумышленники, составила около 15 тыс. рублей. На задержанных заведено дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сообщалось о проведении доследственной проверки в отношении депутата от партии "Единая Россия" в Лебяженском городском поселении Евгения Будаева, который был застигнут за кражей рельсов со своим знакомым по имени Шамиль.