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Суд продлил арест солдату, убившему трех сослуживцев под Воронежем

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московский 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста военнослужащему срочной службы Антону Макарову, обвиняемому в убийстве трех сослуживцев под Воронежем, сообщила в среду "Интерфаксу" его адвокат Ольга Зиброва.

"Судом продлен срок содержания Макарова под стражей на три месяца - по 8 апреля 2021 года включительно", - сказала она.

По данным местных СМИ, сейчас Макаров этапирован в Москву, но адвокат комментировать эту информацию не стала.

Ранее Воронежский гарнизонный военный суд заключил Макарова под стражу на два месяца, до 8 января 2021 года включительно по подозрению в убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Утром 9 ноября на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем военнослужащий срочной службы Макаров после ссоры расстрелял трех сослуживцев и скрылся с оружием. Полиция задержала его в поселке Землянск.

По данным следствия, Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Трое погибли, еще один был госпитализирован.

Основной причиной произошедшего считается нервный срыв у военнослужащего, сообщал ранее источник в Западном военном округе.

Воронеж Антон Макаров

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