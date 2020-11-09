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В части под Воронежем военнослужащий убил трех сослуживцев

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В войсковой части под Воронежем военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме "Балтимор", а еще одного зарубил топором, рассказал информированный источник "Интерфакса".

"Военнослужащий, по предварительным данным, утром в понедельник открыл стрельбу по сослуживцам в кабинете административного здания аэродрома. От пулевых ранений погибли двое военных", - сообщил он.

По его сведениям, подозреваемого заблокировали в одном из помещений аэродрома и с ним идут переговоры.

Вскоре в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили, что в одной из частей под Воронежем около 5 утра военнослужащий открыл стрельбу по товарищам и убил троих.

"Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся, - заявили в пресс-службе. - Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего".

Еще один источник рассказал "Интерфаксу", что в нападении подозревают солдата-срочника Антона Макарова 2000 года рождения. По его сведениям, Макаров "застрелил дежурного по аэродрому, водителя, завладел их табельными пистолетами и скрылся", но "есть вероятность, что Макаров прячется на территории части, ее прочесывают".

Новость дополняется

Воронеж Балтимор Воронежская область Западный военный округ

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