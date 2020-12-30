Замглавы Минприроды Румянцев покинет ведомство

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель главы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева подтвердила агентству эту информацию.

Румянцев курировал в Минприроды департамент международного сотрудничества, департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана, а также Росгидромет.

Как сообщалось, согласно решению правительства, число заместителей главы Минприроды сократится с 8 до 6, департаментов – с 13 до 11.

Должности заместителей главы Минприроды сейчас занимают: Денис Храмов (первый заместитель), Светлана Радченко (статс-секретарь), Мурад Керимов, Евгений Киселев (глава Роснедр), Сергей Ястребов, Сергей Аноприенко (глава Рослесхоза). Теперь вакантными являются 2 поста замглавы – одну покидает Румянцев, вторую ранее покинула Елена Панова.