Рослесхоз возглавил Иван Советников

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство лесного хозяйства возглавил Иван Советников, который с 2020 года был заместителем главы этого ведомства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Советников в Рослесхозе курировал ведомственную программу цифровой трансформации, а также обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

До этого Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии.

Прежний глава Рослесхоза Сергей Аноприенко стал замглавы Минприроды.