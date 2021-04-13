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Рослесхоз возглавил Иван Советников

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство лесного хозяйства возглавил Иван Советников, который с 2020 года был заместителем главы этого ведомства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Советников в Рослесхозе курировал ведомственную программу цифровой трансформации, а также обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

До этого Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии.

Прежний глава Рослесхоза Сергей Аноприенко стал замглавы Минприроды.

Рослесхоз Минприроды Иван Советников Сергей Аноприенко Михаил Мишустин

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