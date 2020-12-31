Путин в новогоднем обращении оценил сплоченность россиян

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам России отметил, что в уходящем году стране пришлось пройти через испытания, связанные в том числе с пандемией коронавируса, призвал беречь сплочённость и выразил уверенность на восстановление нормальной жизни и успешное решение новых задач, стоящих перед Россией.

В традиционном новогоднем обращении российский лидер отметил, что уходящий год словно вместил в себя груз нескольких лет и оказался трудным для каждого. Путин заявил, что 2020 год был отмечен тревогами, большими материальными сложностями, горькими утратами близких. Новый вирус изменил привычный образ жизни, работы, учёбы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы.

Вместе с тем этот год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, подчеркнул Путин.

Он убежден, что россияне прошли 2020-й вместе, с достоинством, как и подобает единому народу.

"Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остаётся с нами главное, всё, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплочённость - все это станет основой общих успехов в будущем.

"Убеждён, вместе мы всё преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века", - считает президент.

В заключение президент напомнил о тех, кто не может быть за новогодним столом, поскольку находится в больнице. Также продолжают работать медики. Находятся на службе сотрудники экстренных служб, военнослужащие в горячих точках за рубежами России, миротворцы и боевые расчёты армии и флота.

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны", - сказал Путин.