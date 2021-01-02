Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии на 10:00 субботы по московскому времени достигло 83 963 941, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 827 544, выздоровели более 58 млн.

В число стран с 5 млн и более случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где всего выявлено 20 128 694 инфицированных COVID-19, умерли 347 788 заболевших, а вылечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 286 709, число скончавшихся - до 148 994, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. В этой стране за время пандемии зарегистрировано 7 700 578 заболевших, из них умерли 195 411, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 234,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 067 человек, в Индии - 107, в Бразилии - 914.