РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций заявил, что Венгрия не отказывалась от закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Sputnik V", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ", - говорится в заявлении РФПИ в четверг.

Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и РФПИ готов полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе - марте 2021 года. РФПИ работает над получением необходимых разрешений регулирующих органов в Венгрии.

Фонд попросил журналистов перепроверять поступающие сведения, "чтобы не распространять дезинформацию о вакцинах".

28 декабря венгерские власти сообщили о получении из России 6 тыс. доз вакцины против коронавируса COVID-19.

В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их. Также в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгры сами смогут выбирать, какую из импортных вакцин против коронавируса COVID-19 использовать - российскую, китайскую или израильскую.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, заявляли в РФПИ.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от 40 стран.

Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год, отмечает РФПИ. Экспортная цена вакцины будет меньше $10 за дозу.