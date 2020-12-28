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Венгрия сообщила о получении шести тысяч доз российской COVID-вакцины

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия получила из России шесть тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на венгерские власти.

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В ноябре глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их. Также в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгры сами смогут выбирать, какую из импортных вакцин против коронавируса COVID-19 использовать - российскую, китайскую или израильскую.

В начале декабря венгерский министр по людским ресурсам Миклош Каслер заявил, что примерно 3-5 тыс. венгров могут принять участие в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Венгрия коронавирус

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